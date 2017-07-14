35 bin alacaklıya hak kaybı uyarısı

YURTDIŞINDA yaşayan Türklerden kar payı ortaklığı vaadiyle en çok para toplayan holdinglerin başında gelen Kombassan’ın isim değişikliği yaptığını söyleyen Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği (ATDD) Başkanı Muhammet Demirci, mağdurlara uyarıda bulundu. Demirci, “Yeni holdingde karşı dava açmazsanız haklarınızı kaybedebilirsiniz” dedi.

Kombassan Holding kısa süre önce isim değişikliğini yaptığını belirten Demirci, “Kombassan adını Bera Holding olarak değiştirdi. Şimdiye kadar dava açmamış ve hakkını aramamış 35 bin civarında mağdur var. Eğer bu mağdurlar dava açmazsa isim değişikliği nedeniyle haklarını kaybedebilir. Bu süre isim değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır” duyurusunda bulundu.

Kombassan’ın olumsuz imajını silmek için isim değişikliği yaptığını savunan Demirci, “Açılan davalar ve yaşanan tartışmalar nedeniyle şirketin imajı çok kötü. İmaj yenilemek istiyorlar. Dava açmayan mağdurlardan kurtulmak istiyorlar” dedi.

ÖDEMELER BAŞLADI

Kombassan aleyhinde açılan davaların Konya Birinci ve İkinci Sulh Mahkemeleri’nde mağdurlar lehine sonuçlandığını belirten Demirci, şöyle dedi:

“Geçen yıldan beri davalar sonuçlanıyor ve Yargıtay da onaylıyor. Konya Birinci ve İkinci Sulh Mahkemeleri, Kombassan’ı mahkum etti. Mahkeme faizlerin ödenmesini, faiz başlangıcı olarak davaların açıldığı tarihi esas aldı. Dernek olarak bizler, paranın holdinge ödendiği tarihten itibaren faizlerin hesaplanmasını talep ettik. Kimi mağdurlar ve üyelerimiz mahkemenin faiz kararını da kabul etti. Kimileri de faiz kararını temyiz ettirdi. Konya Birinci ve İkinci Sulh Mahkemelerinin kararı gereği birçok üye parasını tahsil de etti.”