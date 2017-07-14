32 yıllık medyatik davanın hakimi intihar etti

1984 yılında Fransa’nın bir köyünde eli kolu bağlı nehre atılarak öldürülen 4 yaşındaki bir çocuğun davası olan Gregory davasının hakimi Jean Michel Lambert, davanın 32 yıl sonra tekrar açılmasının ardından intihar etti. "Küçük hakim" olarak adlandırılan Lambert, aile içi kıskançlık sebebiyle öldürülen Gregory’nin katilini bulma yolunda yanlış seçimler yaptığı gerekçesiyle skandallara neden olmuştu.

Otopsi raporuna göre intihar ettiği belirtilen hakim Lambert’in yeni çıkacak bir roman yazdığı öğrenildi. Kendi hayatı ile ilginç benzerlikleri olan roman kahramanının sonunda "onurunu kurtarmak adına" intihar ettiği hikaye, yayınevine göre hakimin kendini öldürme sebebini açıklıyor. Öte yandan, Lambert roman karakterine benzer şekilde boş viski şişesiyle ve kafasında bir poşetle ölü bulundu. 2014’te emekli olan 65 yaşındaki hakim Jean Michel Lambert, 11. kitabını yazıyordu.

Öte yandan Gregory davasında hala sonuca ulaşılmadığı öğrenildi. 32 yıl önce görülen davada Gregory’nin ölümüne babasını kıskanan bir akrabasının sebep olduğuna dair bazı kanıtlar elde edilmiş, çocuğun babası ise "intikam almak için" akrabasını vurmuştu.