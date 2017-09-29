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30 kişiyi yiyip kalanını restoranlara dağıtmışlar

Rusya’yı dehşete düşüren olayın zanlılarının bazı restoranlara et satışı için başvurdukları ortaya çıktı. Polis, restoranlara insan eti satılıp satılmadığını araştırıyor

30 kişiyi yiyip kalanını restoranlara dağıtmışlar

Rusya’yı dehşete düşüren olayın zanlılarının bazı restoranlara et satışı için başvurdukları ortaya çıktı. Polis, restoranlara insan eti satılıp satılmadığını araştırıyor

29 Eylül 2017 Cuma 10:28
30 kişiyi yiyip kalanını restoranlara dağıtmışlar
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RUSYA'NIN güneybatısındaki Krasnodar kentinde önceki gün ortaya çıkarılan tüyler ürpertici olayda Dimitri Bakşev ve eşi Natalya 30 kişiyi öldürüp yediklerini itiraf etmişti. Derinleştirilen soruşturmada çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Çifti basına yansıyan fotoğraflarından tanıyan bir kafe işletmecisi, zanlılardan Natalya Bakşev’in 2010’da kafede aşçı olarak çalışmak üzere iş başvurusunda bulunduğunu anlattı. İşletmeci “Natalya iş isterken eşi kafe önündeydi. Bana et tedarik edebileceklerini de söyledi. Şüpheli tavırları nedeniyle onları işe almadım” dedi. Bu açıklama üzerine polis, cani karı-kocanın kurbanlarının etlerini restoranlara satmış olabileceği ihtimalini araştırmaya başladı.
 
Dehşet fotoğraflar 
35 yaşındaki Dimitri Bakşev ve eşi Natalya, yaşadıkları askeri üsteki evlerinde ceset parçaları bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Rus polisi çiftin evinde bulunan etlerin insan DNA’sı olup olmadığının incelendiğini açıkladı. Rusya’da ay başında yol işçilerinin bulduğu bir cep telefonunda kesilmiş uzuvların fotoğrafları kayıtlıydı. Rus basınında Bakşev’in ağzında bir uzuvla poz verdiği bir fotoğraf yayınlandı. Daha sonra 35 yaşındaki bir kadının cesedi, çiftin dönem çalıştığı ve ardından yaşamaya başladığı askeri okul yerleşkesi içinde bulundu. 
 
Meyve tabağında insan başı! 
Rusya devlet televizyonunda yayınlanan polisin çiftin evini aradığı video kayıtlarında, çok sayıda insana ait vücut parçalarının kavanozlarda tuzlu suda saklandığı görüntülendi. Rus medyası ise çiftin yaşadıkları dairede ve cep telefonunda bulunan fotoğrafların cinayetlerin 20 yıl önce işlenmiş olabileceğini yazdı. 28 Aralık 1999 tarihli bir fotoğrafta, kesilmiş bir insan başının meyvelerle birlikte servis tabağına konmuş şekilde görüntülendiği açıklandı. Çift hakkındaki soruşturma ve biyolojik testler sürerken, polis cinayet suçlamasıyla çiftin tutuklu kalacağını teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaRestoranKrasnodar
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