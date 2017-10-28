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30'dan fazla kadına HIV bulaştıran adam tutuklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir kişi, internetten tanıştığı 30'dan fazla kadına korunmasız ilişki yoluyla HIV virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle tutuklandı

30'dan fazla kadına HIV bulaştıran adam tutuklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir kişi, internetten tanıştığı 30'dan fazla kadına korunmasız ilişki yoluyla HIV virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle tutuklandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:04
30'dan fazla kadına HIV bulaştıran adam tutuklandı
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İTALYApolisi, 33 yaşındaki muhasebeci Valentino Talluto'nun internet üzerinde tanıştığı toplam 53 kadınla korunmasız olarak ilişkiye girdiğini söyledi. 2015 Kasım'da tutuklanan Talluto, birlikte olduğu 53 kadından 32 kadına HIV virüsü bulaştırdı.
Talluto'yla ilişkiye giren kadınlardan üçünün partnerleri ve dördüncü bir kadının dört aylık çocuğu da virüse yakalandı.
 
Mart ayında Roma'da başlayan mahkeme boyunca kadınlar, Talluto'nun kendileriyle birlikte olmadan önce onları yemeğe çıkardığını söyledi. Mahkemede, Talluto'nun karşısındaki kadınları kendisiyle ilişkiye girmeye ikna etmek için onlara aşık olduğunu söylediği iddia edildi. İddialara göre, kendisinden kondom kullanmasını isteyen kadınlara Talluto, kondomlara alerjik olduğunu veya HIV testi yaptırdığını söyledi.
 
Yerel haberlere göre en genci 14, en yaşlısı 40 yaşında olan kurbanların çoğunluğunun öğrenci ve annelerden oluştuğu ve HIV virüsüne yakalanmış olabileceklerini mahkeme başlayınca öğrendikleri belirtildi.
 
Davacı taraf "kasti yaralama" suçundan ve Valentino Talluto'nun "salgın" başlatması iddialarıyla ömür boyu hapis cezası isterken, mahkeme "ağır ve tedavisi olmayan fiziksel yaralama" sebepleriyle Talluto'ya 24 yıl hapis cezası verdi.
 
Savcı Elena Neri geçen ay mahkemeye yaptığı konuşmasında, "Talluto hiçbir zaman işbirliğine yanaşmadı. Yanlış ifadelerde bulundu ve karşısında kanıt olmasına rağmen suçun sorumluluğunu üstlenmedi. Bu hareketleri, Talluto'nun kendi sonunu getirdi" dedi.
 
Aylar süren sessizliğinin ardından Eylül'de konuyla ilgili konuşan Valentino Talluto, yaşanan her şeyden ötürü pişman olduğunu fakat hareketlerinin sonuçlarının bu denli büyük olacağını fark etmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyaRomaHİV
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