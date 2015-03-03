30 bin askerle hücum

30 BİN kişinin katıldığı saldırının koordinasyonuna İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birimi Kudüs Gücü’nün ünlü komutanı general Kasım Süleymani de yardım ediyor.AFP, İran ve Irak medyasına dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları’nın elit birimi Kudüs Gücü’nün ünlü komutanı general Kasım Süleymani’nin de Selahaddin vilayetinde operasyonun koordinasyonuna yardım ettiğini bildirdi.



kişinin katıldığı saldırının koordinasyonuna İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birimi Kudüs Gücü’nün ünlü komutanı general Kasım Süleymani de yardım ediyor.AFP, İran vemedyasına dayandırdığı haberinde İran Devrim Muhafızları’nın elit birimi Kudüs Gücü’nün ünlü komutanı general Kasım Süleymani’nin de Selahaddin vilayetinde operasyonun koordinasyonuna yardım ettiğini bildirdi.





askeri taktisyen olarak tanınıyor. Süleymani, 1997’de Kudüs Gücü’nün başına getirilmişti.İran’ın Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak ve Filistin politikalarında belirleyici olduğu söylenen İranlı komutan geçen sonbaharda IŞİD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni tehdit ettiğinde de Peşmerge’ye cephede destek vermişti. Erbil’in düşmemesinde ve Bağdat savunmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti. Süleymani’nin Tıkrit’teki çatışmalara katılmasının tarihi bir önemi de var. Tikrit, Irak’ın ABD işgaliyle devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin’in memleketi. Süleymani, Irak-İran savaşında Saddam’ın ordusuna karşı savaşmıştı.Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) baharda geri almanın planlandığı bir ortamda Bağdat, örgütün elindeki Selahaddin vilayetinin başkenti Tıkrit’e dün şu ana kadar ülkedeki en büyük çaplı kara harekâtını başlattı. Irak Başbakanı Haydar el Ibadi önceki akşam televizyondan operasyonu duyurmuştu. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan harekâta Irak ordusu, hükümet kontrolündeki Şii milislerin oluşturduğu Halk Topluluğu ile IŞİD karşıtı Sünni aşiretlerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.





İran’ın yarı-resmi Fars haber ajansı da Süleymani’nin harekâttan iki gün önce vilayete gittiğini kaydetti. 1979 İran Devrimi ile İran-Irak Savaşı’na katılan Süleymani çok yetenekli biri taktisyen olarak tanınıyor. Süleymani, 1997’de Kudüs Gücü’nün başına getirilmişti.İran’ın Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak ve Filistin politikalarında belirleyici olduğu söylenen İranlı komutan geçen sonbaharda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni tehdit ettiğinde de Peşmerge’ye cephede destek vermişti. Erbil’in düşmemesinde ve Bağdat savunmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti. Süleymani’nin Tıkrit’teki çatışmalara katılmasının tarihi bir önemi de var. Tikrit, Irak’ın ABD işgaliyle devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen eski lideriHüseyin’in memleketi. Süleymani, Irak-İran savaşında Saddam’ın ordusuna karşı savaşmıştı.Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) baharda geri almanın planlandığı bir ortamda Bağdat, örgütün elindeki Selahaddin vilayetinin başkenti Tıkrit’e dün şu ana kadar ülkedeki en büyük çaplı kara harekâtını başlattı. Irak Başbakanı Haydar el Ibadi önceki akşam televizyondan operasyonu duyurmuştu. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan harekâta Irak ordusu, hükümet kontrolündeki Şii milislerin oluşturduğu Halk Topluluğu ile IŞİD karşıtı Sünni aşiretlerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.





Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan üst düzey bir Iraklı komutan kente üç cepheden ilerlediklerini bildirdi. Amerikan haber ajansı AP, kentin özellikle doğusunda çarpışmaların şiddetli olduğunu belirtti. Harekâtta şu ana dek kentin güneyinde ilerleme sağlandı. Irak güçleri, polis akademisi binasını ele geçirdi. El-Kadisiye mahallesinde de kontrolü sağladı. IŞİD’in Tıkrit merkezine doğru geri çekildiği belirtildi. AA’ya konuşan Selahaddin Aşiret Meclisi Sözcüsü Mervan Naci, operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda dün 3 askerin öldüğünü, 35’inin yaralandığını söyledi.





OPERASYONDA SON DURUM





Salahaddin İl Meclisi Başkan Yardımcısı Casim Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şii gönüllülerden oluşan El-Haşdu'ş-Şabi (Halk Topluluğu) destekli Irak güvenlik güçlerinin, Tıkrit'in merkezine doğru çeşitli kollardan ilerleyişinin sürdüğünü belirterek, "Ordu güçleri, Tıkrit'e 5 kilometre uzaklıktaki Kadisiye semtine girdi, kente iki kilometre uzaklıktaki Deyyum semtinde de ilerleme kaydedildi" dedi.Emniyet kaynakları da operasyonda büyük ilerleme kaydedildiğini, Tıkrit'in güneyindeki Ebu Şevarib ve Tellu'l Fadli semtleri ile Tıkrit ile Samerra arasında kalan bazı köylerin geri alındığını ve IŞİD'in alıkoyduğu 100'den fazla kişinin kurtarıldığını belirtti.Salahaddin Valisi Raid el-Ceburi dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, “IŞİD’in kontrolündeki Elbu Şevarib Köprüsü ile El-Hasani, Elbu eş-Şeyh Muhammed köylerini geri aldı” demişti.

ENBAR'DAKİ ÇATIŞMALAR





Enbar'daki askeri oluşumlardan El-Cezire ve Badiye Operasyonları Komutanı Ziya Kazım Debbus da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ile Irak ordusunun, örgüte karşıtı başlattığı operasyonlarda Bağdadi nahiyesine bağlı Cebbe semtinin kurtarıldığını, 19 IŞİD militanının ölü olarak ele geçirildiğini ve çok sayıda patlayıcının imha edildiğini söyledi.

NEDEN TIKRİT HÂLÂ KİLİT?



