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3 yolcu teknesi alabora oldu: 31 kişi öldü

Filipinler'de Guimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan 3 yolcu teknesi, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu

DÜNYA 04.08.2019, 16:23 Enes Subaşı
3 yolcu teknesi alabora oldu: 31 kişi öldü
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TEKNELERDE bulunan 31 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

 Teknelerden ‘Chi-Chi’ ve ‘Keziah’, dün alabora oldu. Chi-Chi isimli teknenin 43 yolcuyu taşıdığı belirtildi. 2 teknenin alabora olmasından 3 saat sonra, 39 kişiyi taşıyan ‘Jenny Vince’ adındaki başka bir teknenin daha alabora olduğu bildirildi.

Teknelerde, aralarında turistlerin de olduğu belirtilen 31 kişi yaşamını yitirdi. 55 kişinin kurtarıldığı olayda, 4 kişinin ise hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

#yolcu teknesi #alabora
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