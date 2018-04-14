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3 yıldır düzenleniyor! Bu fuar çok başka

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi

3 yıldır düzenleniyor! Bu fuar çok başka

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:38
3 yıldır düzenleniyor! Bu fuar çok başka
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Uitvaart.com ve BDK Media tarafınca bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen  Westerkerk Kilisesi'nde fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan  yeni akım cenaze malzemeleri ve törenleri tanıtıldı.

Fuarda, cenaze törenleri türleri, farklı materyal ve ağaçlardan  yapılan tabutlar, tabut süslemeleri, cenazeye katılan yakınlara verilebilecek  çeşitli hediyeler, mezar taşları ile törenler için alternatif müzikler sunuldu. Cenaze organize şirketleri, sunulan malzemeler ve törenler hakkında  ziyaretçileri bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
HollandaAmsterdamCenaze Fuarı
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