3 maddelik not bırakan film yıldızı, ölü bulundu

Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti.

2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ile kısa sürede üne kavuşan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

KISA süre içinde cinsel içerikli filmlerde oynayarak yıldızlaşan eski model 20 yaşındaki Olivia Nova , Las Vegas 'taki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

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