3 maddelik not bırakan film yıldızı, ölü bulundu

KISA süre içinde cinsel içerikli filmlerde oynayarak yıldızlaşan eski model 20 yaşındaki Olivia Nova, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.
ÇALIŞTIĞI AJANS BÜYÜK ŞOK YAŞADI
2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ile kısa sürede üne kavuşan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.
İNTİHAR OLAYLARI ARTTI
Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK
Olivia'nın kesin ölüm nedeni açılan soruşturmanın sonunda belli olacak.
İşte intihar eden cinsel içerikli film yıldızı;
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