3 kulak, 8 ayakla doğdu diye tüm köy halkı tapıyor!

TAYLAD'IN Udon eyaletinde yaşayan köylüler, üç kulaklı ve sekiz ayağı ölü doğan bir domuz yavrusuna ibadet edip dua ediyor.
2Köylüler, domuz yavrusunun kendilerine şans ve iyi dilek getirmek için yollandığını söylereyek, loto gibi şans oyunları oynarken bile domuzun özelliklerine göre oynuyor.
3İki bedende bir kafa, üç kulak, sekiz ayak ve iki kuyruk bulunduran domuzun ölmesine rağmen, halk onu bu şişeye koyup tapmaya devam ediyor.
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