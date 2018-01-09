3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu hapsedip 20 erkekle ilişkiye zorladı

İNGİLTERE'DE yaşanan olayda, 2015 yılının Haziran ayından beri kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir evde esir tutulduğu anlaşıldı. Tutulduğu evde 20 erkekle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan çocuk kaçmaya çalışırken polis tarafından fark edildi.

BANYO PENCERESİNDEN KAÇTI

İngiltere'nin Coventry şehrinde tutulan çocuk, evin banyo penceresinden çıplak bir halde kaçmaya çalıştı. Çocuğu alıkoyan 3 kişiden ikisinin 21 diğerinin ise 20 yaşında gençler olması şaşkınlığa sebep oldu. Jake Cairns, Brandon Sharples ve Jack McInally isimli üç genç tutuklandı.

FOTOĞRAFLARINI İNTERNETE YÜKLEMİŞLER

Jaje Cairns'in aynı zamanda çocuğun çıplak fotoğraflarını cinsel içerikli yayın yapan sitelere yüklediği de anlaşıldı. Gençlerin, çocuğun uyuşturucu bağımlılığından yararlanarak onu yabancılarla cinsel ilişkiye zorladığı ve bu yolla para kazandıkları açıklandı.

Perşembe günü kararın açıklanacağı davada, tutuklu sanıkların uzun süreli hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.