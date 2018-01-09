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3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu hapsedip 20 erkekle ilişkiye zorladı

İngiltere'de 3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu bir eve hapsedip erkeklerle ilişkiye girmeye zorladı. Çocuk, yarı çıplak bir halde banyo penceresinden kaçarak kurtuldu

3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu hapsedip 20 erkekle ilişkiye zorladı

İngiltere'de 3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu bir eve hapsedip erkeklerle ilişkiye girmeye zorladı. Çocuk, yarı çıplak bir halde banyo penceresinden kaçarak kurtuldu

09 Ocak 2018 Salı 10:21
3 genç, 14 yaşındaki kız çocuğunu hapsedip 20 erkekle ilişkiye zorladı
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İNGİLTERE'DE yaşanan olayda, 2015 yılının Haziran ayından beri kayıp olan 14 yaşındaki kız çocuğunun bir evde esir tutulduğu anlaşıldı. Tutulduğu evde 20 erkekle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan çocuk kaçmaya çalışırken polis tarafından fark edildi.

BANYO PENCERESİNDEN KAÇTI

İngiltere'nin Coventry şehrinde tutulan çocuk, evin banyo penceresinden çıplak bir halde kaçmaya çalıştı. Çocuğu alıkoyan 3 kişiden ikisinin 21 diğerinin ise 20 yaşında gençler olması şaşkınlığa sebep oldu. Jake Cairns, Brandon Sharples ve Jack McInally isimli üç genç tutuklandı.

FOTOĞRAFLARINI İNTERNETE YÜKLEMİŞLER

Jaje Cairns'in aynı zamanda çocuğun çıplak fotoğraflarını cinsel içerikli yayın yapan sitelere yüklediği de anlaşıldı. Gençlerin, çocuğun uyuşturucu bağımlılığından yararlanarak onu yabancılarla cinsel ilişkiye zorladığı ve bu yolla para kazandıkları açıklandı.

Perşembe günü kararın açıklanacağı davada, tutuklu sanıkların uzun süreli hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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