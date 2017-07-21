294 kiloluk kadını şimdi gören inanamıyor!

TLC kanalı Nikki’nin hayatına dair 2015’te bir belgesel çekmişti.

Belgesel çekiminin 1.5 yıl ardından sonra Nikki şimdi kendi durumundaki herkese ilham oluyor.

Nikki, TLC kanalına yemek yemeye bağımlı olduğunu itiraf etti.

Kadın, “Aşırı derecede kiloluyum. Vücudumdan dolayı çok acı çekiyorum ve bundan nefret ediyorum. Kendimi ise yemek yemeninin bir bağımlılık olduğuna ve bu bağımlılığın beni öldüreceğine ikna ettim” dedi.

İnsanlar onu TLC’nin çektiği ‘294 Kiloluk Hayatım’ belgeseliyle tanıdılar.

Belgesel çekimi esnasında Nikki Arkansas’tan Teksas’a götürüldü. Burada ona Dr. Nowzaradan isimli ve ‘Dr. Sonraki’ isimli bir cerrah tedavi etti.

Nikki’nin gastrik bypass ameliyatı başarılı geçti. Operasyonun bir yıl ardından tam 93 kilo verdi. Özel bir eğitmen eşliğinde düzenli aralıklarla spor yaptı. Bu sırada ise sık sık terapistiyle görüştü.

Ancak hiç olay olmadı. Tedavisi sırasında Nikki çok üzüleceği bir haber aldı. En yakın arkadaşı Michael, geçirdiği gastrik bypass operasyonu sonrası hayatını kaybetmişti.

Michael’ın ölümü Nikki’yi mücadelesine devam etmesi için daha da kamçıladı. Dr. Nowzaradan biraz daha kilo vermesi halinde, Nikki’nin karnındaki fazlalık deriyi alabileceğini ifade etti.

Nikki 158 kiloya kadar düştüğünde doktor kendisini operasyona hazırladı. Nikki’nin bel bölgesinden 25 kilo ağırlığında deri alındı.

İki yılın ardından Nikki inanılmaz bir şekilde 206 kilo verdi. Hayatı tamamen değişti.

Nikki yıllar sonra ilk kez pantolon aldı ve pantolonunu rahatça giyebiliyor. Daily Mail’de belirtilenlere göre şimdi bir erkek arkadaşı da varmış.

Nikki şimdilerde 88 kilo ve fotoğraflarını Facebook sayfasında paylaşarak kendisi gibi olanlara ilham oluyor.