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250 kilo bomba bulundu! 10 bin kişi tahliye...

Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu

250 kilo bomba bulundu! 10 bin kişi tahliye...

Almanya’nın başkenti Berlin’de, eski bir tren istasyonunda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:42
250 kilo bomba bulundu! 10 bin kişi tahliye...
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BERLİN polisinden yapılan açıklamada, eski bir tren istasyonundaki  inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram bomba  bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için bombanın bulunduğu  yerin 500 metre çevresinde yaşayan 10 bin kişinin bölgeden tahliye edileceği  bildirildi.
 
Sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması çalışmalarının tamamlandığı ve  insanların tahliye işlemine başlandığı ifade edilen açıklamada, tahliye  işleminden etkilenenlerin Tempelhof-Schöneberg ilçesinin belediye binasında  kalabileceği kaydedildi.
 
Almanya’da en son eylül başında  Frankfurt kentinde 2. Dünya  Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasının ardından 60 binin üzerinde kişi  tahliye edilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBomba
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