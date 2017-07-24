25. yaş gününde canından oluyordu

Danimarka'daki bir gelecek az kalsın can alıyordu. 25. yaşına giren erkekler evlenmedikleri için üzerlerine tarçın dökülerek sözde rezil ediliyor. Ancak bu delikanlının 25. yaş günü diğerleri hiçte beklenildiği gibi eğlenceli geçmedi. Tarçınların dökümü sırasında ateşlenen bir alev gencin üzerine geldi ve her tarafını alevler kapladı