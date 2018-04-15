Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

230 milyon yıllık dışkı fosilinde yiyecek kalıntıları bulundu

Yaklaşık 230 milyon yıl önceye tarihlendirilen iki dışkı parçasından alınan örneklerden birinde kınkanatlı böcek, diğerinde ise balık ve ezilmiş çift kabuklu yumuşakça kalıntılarına rastlandı.

230 milyon yıllık dışkı fosilinde yiyecek kalıntıları bulundu

Yaklaşık 230 milyon yıl önceye tarihlendirilen iki dışkı parçasından alınan örneklerden birinde kınkanatlı böcek, diğerinde ise balık ve ezilmiş çift kabuklu yumuşakça kalıntılarına rastlandı.

15 Nisan 2018 Pazar 15:01
230 milyon yıllık dışkı fosilinde yiyecek kalıntıları bulundu
banner404

UPPSALA Üniversitesi ve Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisi’nden (ESRF) bir grup paleontolog tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre sinkrotron ışınımı kullanılarak dışkı fosillerinin içinde korunagelmiş yiyecek kalıntılarının üç boyutlu ve yüksek kaliteli modelleri oluşturulabiliyor.

Uppsala Üniversitesi ve Fransa’nın Grenoble kentinde yer alan ESRF’den bir grup paleontolog tarafından yürütülen çalışma sinkrotron ışınımıyla dışkı fosillerinin içindeki yiyecek kalıntılarının yüksek kaliteli 3D modellerinin oluşturulabileceğini gösterdi.

Günümüzden yaklaşık 230 milyon yıl önce başlayan Triasik Dönem’e tarihlendirilmiş iki dışkı parçasından alınan örneklerden birinde kınkanatlı böcek, diğerinde ise balık ve ezilmiş çift kabuklu yumuşakça kalıntılarına rastlandı.

BİR DİNOZORUN 180 MİLYON YILLIK AKŞAM YEMEĞİ

Tiranozor Rex (T-Rex) gibi etçil dinozorlara ait büyük ve etkileyici fosiller tüm dünyada ilgi uyandırıyor. Fosilleşmiş dışkılar böylesi bir ilginin odağı olamıyor, ancak koprolit olarak adlandırılan bu fosiller aslında son derece önemli. Koprolitler araştırmacılara, hayvanın yaşam biçimi ve sahip olduğu diyet hakkında iskeleti incelenerek elde edilemeyecek bilgiler veriyor.

Koprolitlerin niteliklerinin 19. Yüzyılda İngiliz William Buckland tarafından tanımlandığı, ancak koprolitlerin o günden beri diğer fosil türleri kadar incelemeye tabi tutulmadıkları biliniyor. Yine de geçtiğimiz yıllarda, koprolitlerin içerisinde yiyecek, parazit ve istenmeden yutulan diğer nesnelere ait şaşırtıcı fosil kalıntılarına rastlandığı da bildiriliyor. Tüm bunlara rağmen önemli bir sorun da kafaları kurcalamaya devam ediyor: bu bulguların çoğu koprolitlerden alınan iki boyutlu enkesitlere dayanıyor dolayısıyla eldeki örneklerin büyük bir kısmı analiz edilemiyor ve inklüzyonların birçoğu tanımlanamaz hale geliyor.

İsviçre’deki Uppsala Üniversitesi ve Fransa’daki Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisi’nden (ESRF) araştırmacılar sinkrotron tomografisi aracılığıyla koprolit içeriğini, örneği tahrip etmeden, üç boyutlu olarak görüntülemeye karar verdi. Bahsedilen bu görüntüleme işlemi temelde hastanelerde kullanılan bilgisayarlı tomografi yöntemi gibi işliyor, ancak bu yöntemde kullanılan x-ray ışınları bilgisayarlı tomografide kullanılanlardan binlerce kat daha güçlü. Böylelikle, dışkı fosillerinin iç yapısını görselleştirmek ve içeriklerini yeniden oluşturmak da daha önce hiç olmadığı kadar mümkün oluyor.

Polonya’da keşfedilen 230 milyon yıllık koprolitlerin içerikleri bu yöntem kullanılarak görüntülendi. Koprolitlerden birinde yalnızca kınkanatlı böcek kalıntısına rastlandı. Fosil içerisinde çok iyi bir şekilde korunmuş, üç farklı türe ait iki kanat ve bir bacak parçası üç boyutlu olarak görselleştirildi. Koprolitin sahibi olan hayvanın kınkanatlı böceklerle beslendiği düşünülüyor. Keşfedilen ikinci örnekte ise ezilmiş midye kabukları ve bir balık parçası bulunuyor. Koprolitin bulunduğu bölgede bilinen bir akciğerli balığın bu koprolitin en muhtemel sahibi olduğu düşünülüyor.

Araştırma baş yazarı ve aynı zamanda doktora öğrencisi olan Martin Qvarnström “Bir sonraki adımımız, kimin kimi veya neyi yediğini öğrenmek ve ekosistem içerisindeki etkileşimleri kavrayabilmek için bu fosillerin bulunduğu bölgedeki tüm koprolit türlerini analiz etmek olacak” diyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
AntikArkeolojiBilimKeşifKalıntısıYiyecekDİSKİFosilDinozor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DNA analiziyle 3.800 yıllık Japon kadının yüzü canlandırıldı
DNA analiziyle 3.800 yıllık Japon kadının yüzü canlandırıldı
Bilim insanları dinozor yüzlü tavuk embriyosu geliştirdi
Bilim insanları dinozor yüzlü tavuk embriyosu geliştirdi
Günlerce tecavüz edip öldürdüler
Günlerce tecavüz edip öldürdüler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim