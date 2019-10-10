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2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'e, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'e verildi.

DÜNYA 10.10.2019, 14:09
2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
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#Nobel Edebiyat Ödülü #Olga Tokarczuk #Peter Handke
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