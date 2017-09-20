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2018 Kazakistan’da 'Özbekistan Yılı' ilan edilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette gelecek sene ülkesinde “Özbekistan Yılı” etkinliklerinin düzenleneceğini ve 2019’da da Özbekistan’da “Kazakistan Yılı” olacağını ifade etti

2018 Kazakistan’da 'Özbekistan Yılı' ilan edilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette gelecek sene ülkesinde “Özbekistan Yılı” etkinliklerinin düzenleneceğini ve 2019’da da Özbekistan’da “Kazakistan Yılı” olacağını ifade etti

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:17
2018 Kazakistan’da 'Özbekistan Yılı' ilan edilecek
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ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasından 10’dan fazla anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar iki ülke arasında askeri, teknik, enerji alanında iş birliği, kaçakçılık ve gümrük kurallarının ihlaline karşı ortak mücadele, iki ülke demiryolları arasında stratejik ortaklık, sınır kapılarının modernizasyonu, sınır bölgelerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasında su kaynaklarıyla ilgili anlaşmalar oldu.
Mirziyoyev, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın önemli ortaklarından olduğunu vurgulayarak, “Bu tarihi ziyaret, büyük bir yolun başlangıcıdır. Bizler dili, dini, tarihi ve kültürü bir halklarız” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin temelinde, ortak tarihi geçmişin yattığını belirten Nazarbayev ise “Gelecek sene Kazakistan'da “Özbekistan Yılı” ilan ederek etkinliklerini düzenleyeceğiz ve 2019 yılında ise Özbekistan’da “Kazakistan Yılı” olacak” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanKazakistanResmi ZiyaretNursultan NazarbayevŞavkat Mirziyoyev
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