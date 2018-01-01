2018'e iki defa girdiler! Şanslı yolcular havada çifte yılbaşı yaşadı

YENİ Zelanda'dan 2018 yılında kalkan uçak, Hawaiiye indiğinde tarihler 2017'yi gösteriyordu.

Yeni Zelanda Dünya üzerindeki konumu sebebiyle yeni yıla ilk giren ülkeler arasında. Hawaii ise seneyi en son selamlayanlarda biri.

2018'DE UÇAĞA BİNİP 2017'DE İNDİLER

Dün gece Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinden 1 Ocak gününün ilk dakikalarında kalkan HA446 sefer sayılı uçak, Hawaii'nin başkenti Honolulu'ya indiğinde tarih henüz 31 Aralık'tı ve saatler 22:16'yı gösteriyordu.

23 SAAT FARK VAR

Hawaian Airlines firmasına ait uçağın yolcuları böylece 2018 yılına iki defa girmiş oldu. Yeni Zelanda ve Hawai arasında 22 saatlik saat farkı bulunuyor.