200 kişinin can verdiği felaket sonrası yangın faciası: 37 kişi öldü

FİLİPİNLERİN Davao kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi hayatını kaybetti.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Felaketlerle boğuşan Filipinler, onlarca kişinin öldüğü fırtınanın ardından bir alışveriş merkezinde çıkan yangınla sarsıldı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentindeki alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de olay yerini ziyaret ederek, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüştü. Alışveriş merkezi yetkilisi Janna Abdullah Mutalib, tekstil ürünleri, mobilya ve elektronik malzemelerin satıldığı üçüncü katta başlayan yangının kısa sürede binaya yayıldığını dile getirdi. Yangının nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

BAŞKAN, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesine ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesine ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı. Filipinler son günlerde felaketlerle boğuşuyor. Ülke, tropikal fırtınanın ardından Davao kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangınla sarsıldı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de 37 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesini ziyaret etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelen Duterte'ye aynı zamanda kızı olan Davao Belediye Başkanı Sara Duterte-Carpio, Duterte'nin oğlu ve Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte de eşlik etti. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşen Duterte, gözyaşlarına engel olamadı.

Duterte'nin ziyaretinin planlı olmadığını söyleyen Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, ailelere gerekli yardımın sağlanacağını dile getirdi.

KASIRGA FACİASINDA ÖLÜ SAYISI 200'YE YÜKSELDİ

Filipinler'i vuran tropikal Tembin (Vinta) kasırgasında ölü sayısı 200'ye yükseldi. Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin Kasırgası nedeniyle ölü sayısı artıyor. Kasırganın neden olduğu toprak kayması ve sel nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma görevlileri kasırganın vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara zaman zaman elverişsiz hava koşulları nedeniyle ara veriliyor. Yaklaşık 70 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden yetkililer, 150 kişiden haber alınamadığını duyurdu. Kasırganın sabah saatlerinden itibaren Vietnam'a doğru hareket ettiği kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, polis Mindanao Adası'nda 135, Zamboanga'da 47, Lanao del Sur bölgesinde ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıpları karşısında üzüntüsünü dile getirerek, BM'nin yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin felaketten etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.