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20 yıldır uygulanıyordu! Kaldırıldı…

ABD, Sudan’a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı

20 yıldır uygulanıyordu! Kaldırıldı…

ABD, Sudan’a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:42
20 yıldır uygulanıyordu! Kaldırıldı…
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Bu kararın 16 ay süren diplomatik görüşmeler sonucunda alındığını belirten Nauert, “Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı.

Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu. Sudan hükümeti, son 9 ay içinde ABD ile işbirliği konusunda ciddiyetini göstermiştir. Sudan'daki çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaşımı için ciddi adımlar atmıştır ve bölgesel istikrarı önemsemiştir fakat Sudan'da kalıcı barışın sağlanması adına çok daha fazla çabanın gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca Sudan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'yle ilgili belirlediği adımlara uyması gerektiği belirtildi.

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