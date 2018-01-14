20 yaşında lotodan servet kazandı! Parayı yönetmek için ders alacak

ABD'NİN Florida eyaletinde yaşayan Shane Missler (20) isimli bir genç, ülkenin en büyük şans oyunu olan Mega Millions'dan 450 milyon dolar kazandı. Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

"İNSANLIK İÇİN İYİ ŞEYLER YAPACAĞIM"

Haberi alır almaz sosyal medya hesabından kazananın kendisi olduğunu duyuran Missler, duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Babası ve bir avukat eşliğinde Tallahassee kentindeki piyango merkezine giden genç talihli, biletini onaylatarak yetkililere teslim etti. Missler yaptığı açıklamada "Ben daha 20 yaşındayım. Bu parayı hayallerimi gerçekleştirmek, aileme yardım etmek ve insanlık için iyi şeyler yapmak için kullanacağım" dedi.

PARA YÖNETİMİ DERSİ ALACAK

Büyük hedefleri olduğunu belirten Missler, "Henüz çok genç olsam da para yönetimi konusunda ders alacağım. Ailemle ilgilenmek, güzel vakit geçirmek ve maddi başarı sağlayabilmek için kendime bir yol çizerek geleceğe miras bırakacağım" diyerek parayı yararlı işlerde kullanarak değerlendireceğini ifade etti.

Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.