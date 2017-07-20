20 kiloluk yükle, her gün 30 km yürüyor

“Yoluma azimle devam edeceğim. Topluma mesaj vermek istiyorum. Uzlaşı, barış ve kardeşlik istiyorum. Kavgasız bir toplum istiyorum. Yol boyunca ilgi görmekteyim. Geceleri çadırımda uyumakla birlikte, Zagreb’te bir günlük dinlenme molası veriyorum. Buradan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. ”

BARIŞ , kardeşlik ve farkındalık yaratma adına 19 gün önce Münih ’ten yola çıkan Kubilay Han Bozkurt , 540 kilometrelik yürüyüşün ardından Zagreb’te mola verdi. Sırtındaki 20 kiloluk yükle günde ortalama 30 kilometreden fazla yürüyen Bozkurt, şöyle dedi:

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