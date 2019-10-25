20 Kasım'a kadar süre verildi! Trump'ın başı Halkbank davasıyla dertte
ABD'li Senatör Wyden, Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu.
ABD'li Demokrat senatör Ron Wyden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair yanıt istedi. Senato Finans Komitesi'nin kıdemli üyesi olan Oregon Senatörü Wyden, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Başkan Trump ya da başkan adına hareket eden herhangi birinin "Halkbank'la ya da Türkiye'nin Halkbank endişeleriyle ilgili harekete geçmesini ya da müdahil olmasını" isteyip istemediğini sordu. Wyden, Halkbank ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı.
20 KASIM'A KADAR YANIT BEKLİYOR
Senatör mektubunda, 16 Ekim'de Bloomberg'de yer alan "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği" şeklindeki habere atıf yaptı. Wyden mektubunda, 20 Kasım'a kadar yanıt beklediğini de belirtti.
HALKBANK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank suçlamaları reddetti.
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