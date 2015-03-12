2 polis vuruldu

POLİS merkezinin önünde düzenlenen gösteri sırasında iki polis vuruldu. Görgü tanıkları, 4-5 el ateş açıldığını, silah seslerinden 30 saniye sonra polislerin yere düştüğünü gördüklerini ifade etti. Polislerin sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.



