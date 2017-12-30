Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...
30 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Aralık 2017 Yeni Alanya...

2 futbolcu camiye bira şişesi fırlatıp kaçtı!

Rapid Wien’in Avusturyalı oyuncusu Dejan Ljubicic tatil için geldiği Bosna’nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişeleri fırlattığı için gözaltına alındı

2 futbolcu camiye bira şişesi fırlatıp kaçtı!

Rapid Wien’in Avusturyalı oyuncusu Dejan Ljubicic tatil için geldiği Bosna’nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişeleri fırlattığı için gözaltına alındı

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:33
2 futbolcu camiye bira şişesi fırlatıp kaçtı!
banner404

RAPİD Wien’in Avusturyalı oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek'te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar'la birlikte yılbaşı tatili arasında geldiği Bosna-Hersek'te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı. 
 
Olayın ardından açıklama yaptı!
 
Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, 'O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Yaptığım hata için çok üzgünüm. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım.' açıklamasında bulundu. 
 
Rapid Wien: 'Kabul edilemez'
 
Çirkin saldırıyla alakalı bir açıklama da Rapip Wien'in spor direktörü Fredy Bickel'den geldi. Bickel açıklamasında 'Bu olay hiçbir yönüyle kabul edilemez. Böyle bir davranış bir Rapid oyuncusuna asla yakışmaz. Tatilden döndüğünde kendisiyle özel olarak konuşacağız ve kesin olarak kulüp olarak bir ceza vereceğiz.' dedi. Sözkonusu olay Bosna Hersek'in Kiseljak şehrinde bulunan camiye sabaha karşı 5:25 sıralarında 2 kişinin yaklaşıp şişe fırlatması şeklinde gerçekleşti. Caminin dışında hasar bırakan saldırının ardından arabalarına atlayıp kaçan kişilerin daha sonra Ljubicic ve Sudar oldukları anlaşıldı.
  
Olayla ilgili polisin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenilirken yerel polisten alınan bilgiye göre futbolculara henüz bir cezai yaptırım uygulanmadığı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Rapid WienDejan LjubicicBosnaKiseljak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miras patlaması yaşanacak!
Miras patlaması yaşanacak!
Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı
Züğürt damat, tek düğün yapıp 3 kadın aldı
Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!
Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim