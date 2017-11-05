2 ay önce milyonlar bırakmıştı! Bodrum aşığı prens de gözaltında

SUUDİ Arabistan'da bu akşam büyük bir siyasi operasyon düzenlendi.

Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak eski veliaht prensin kadrosuna operasyon düzenledi.

Onlarca prens ve bakan gözaltına alınırken, kabinede de değişiklikler yapıldı.

Gözaltına alınan prensler arasında Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesinin de olduğu iddia edildi.

BODRUM'DA SERVET BIRAKTI

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum aşığı olarak tanınıyor. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'a gelen Talal, tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcamış ve buradan aldığı eşyalar, 2 nakliyat kamyonu ile taşınmıştı.

KİŞİSEL SERVETİ 18 MİLYAR DOLAR

Prens El Velid Bin Tallal, 18 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi. Tallal sahibi olduğu Kingdom Holding aracılığı ile, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da bir çok şirkette yatırımı bulunuyor.

TWİTTER'IN İKİNCİ BÜYÜK ORTAĞI

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki Talal, iş adamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Talal ayrıca sosyal medya sitesi Twitter'ın da en büyük ikinci ortağı olarak biliniyor.