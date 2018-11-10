1930'dan beri yayın hayatına devam eden dev dergi satıldı

FİNANCIAL Times'ın haberine göre; Meredith Grup, Tayvanlı iş insanı Chatchaval Jiaravanon'a ilk sayısını 1930'da çıkaran Fortune Dergisi'ni 150 milyon dolara sattı.

TİME DERGİSİ'Nİ DE SATMIŞTI

Grup geçen Eylül ayında Time Dergisi'ni de satmıştı. Meredith geçen sene 2,8 milyar dolar ödeyerek Charles ve David Koch gibi iki milyarderin desteği ile Time'ı satın almıştı. Bu satın almadan sonra grubun dergilerinden Sports Illustrated satılmıştı.

1930 Yılında Yayın Hayatına Başlayan Fortune Dergisi Satıldı 7 saat önce

İlk sayısı 1930 yılında çıkarılan, dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Fortune, 150 milyon dolara satıldı.

1930 Yılında Yayın Hayatına Başlayan Fortune Dergisi Satıldı, System.String[]

Financial Times'ın haberine göre; Meredith Grup, Tayvanlı iş insanı Chatchaval Jiaravanon'a ilk sayısını 1930'da çıkaran Fortune Dergisi'ni 150 milyon dolara sattı.

TİME DERGİSİ'Nİ DE SATMIŞTI

Grup geçen Eylül ayında Time Dergisi'ni de satmıştı. Meredith geçen sene 2,8 milyar dolar ödeyerek Charles ve David Koch gibi iki milyarderin desteği ile Time'ı satın almıştı. Bu satın almadan sonra grubun dergilerinden Sports Illustrated satılmıştı.

ABD DERGİ PİYASASI DARALIYOR

Yazılı basının zor günler geçirdiği bir dönemde ABD dergi piyasası da daralıyor. ABD dergi pazarı son zamanlarda hareketli bir tablo çiziyor. Steve Jobs'un eski eşi Laurene Powell Jobs Atlantic dergisinde hatırı sayılır bir hisse alırken Salesforce'un CEO'su Marc Benioff Time Dergisi'ni 190 milyon dolara satın almıştı.

TÜRKİYE'DE DE YAYIMLANIYOR

Fortune'un yeni sahibi Jiaravanon, "İş dünyasında bilgiye talep büyüyerek devam ediyor. İleride teknolojiye yapacağımız yatırım ve harika gazeteciliğimizle karlılığımızın artacağına inanıyoruz" diyor. Fortune, Türkçe edisyonu ile Türkiye'de de yayımlanıyor.