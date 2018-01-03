Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

19 yaşındaki model, bekaretini Arap iş adamına sattı

19 yaşındaki model Giselle, eskort sitesine verdiği ilanla bekaretini sattı. Abu Dabili iş adamı, genç modele tam 3,9 milyon dolar ödedi

19 yaşındaki model, bekaretini Arap iş adamına sattı

19 yaşındaki model Giselle, eskort sitesine verdiği ilanla bekaretini sattı. Abu Dabili iş adamı, genç modele tam 3,9 milyon dolar ödedi

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
19 yaşındaki model, bekaretini Arap iş adamına sattı
banner404

GİESELLE isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı. Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar fazla istemediğini söyledi ve bekâreti için 3.9 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabili milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.

RUS POLİTİKACI DA TEKLİF ETMİŞ

Giselle'in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı. Genç model, bekaretinin bu kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.


DÜNYAYI GEZECEKMİŞ

'Cinderella Escort' adlı internet sitesinden bekaretini satan Giselle, kazandığı parayla dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planlıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
InsellikMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camiye bombalı saldırı! Ülkede çok sayıda can kaybı var
Camiye bombalı saldırı! Ülkede çok sayıda can kaybı var
İki vatandaş şikayet etti, polis köpeği sopayla döverek öldürdü
İki vatandaş şikayet etti, polis köpeği sopayla döverek öldürdü
Oğlunu, arabada öğretmeniyle cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Oğlunu, arabada öğretmeniyle cinsel ilişkiye girerken yakaladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim