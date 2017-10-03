18 yaşının altındakilere artık yasak!

MUHAFAZAKAR Parti konferansunda konuşan Rudd, özellikle sülfürik asidin satışının, patlayıcı yapımında ve asitli saldırılarda kullanılabiliyor olması sebebiyle ciddi şekilde kısıtlanacağını aktardı. Bakan aynı zamanda internet şirketleri ve medya platformlarına harekete geçin çağrısı yaptı ve "aşırıcı online içerikleri" kaldırmalarını istedi.



Rudd Manchesterdaki konferansta, Asit saldırıları tek kelimeyle korkunç. Hayatı boyunca devamlı ameliyat olmak zorunda kalan ve asla tam olarak iyileşemeyen kurbanların fotoğraflarını gördük. Birçok hayat mahvoldu dedi. İngilterede kimyasal madde kullanılan saldırılarda 2012den bu yana iki kat arttığı belirtiliyor.

