18 yaşına girene bedava tren bileti

İNGİLİZ The Guardian gazetesi, AB’nin 18 yaşına giren vatandaşlarına doğum günü hediyesi olarak, Schengen bölgesinde geçerli tren bileti vermeyi planladığını açıkladı. Avrupalı parlamenterler tarafından da destek gören proje, AB içerisindeki birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Schengen bölgesi içerisinde trenleri sınırsız kullanma imkanı sağlayan ‘İnterrail’ biletlerinin aylık masrafı 479 euro’yu (1640 TL) buluyor.



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