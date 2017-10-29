+18'lik film yıldızının tecrübelerini paylaştığı kitap yok sattı

HOLLANDA asıllı ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, filmlerinde oynadığı dönemlerde kendisini en fazla mutlu hissettiren şeyin örgü örmek olduğunu söyleyerek örgü işine başlamıştı. Eden'un örgü kitabı piyasaya çıkmadan bitti.
PİYASAYA ÇIKMADAN TÜKENDİ
Yıllarca film setlerinde şiş ve yün yumağını yanından ayırmayan Bobbi Eden, vazgeçilmez hobisini başka insanlarla paylaşmaya karar verdi. Eden tarafından kaleme alınan, iyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı "Iedereen kan haken" (Herkes örgü örebilir) adlı kitap, Hollanda'da basıldı. Geçen Salı günü Utrecht kentindeki KeaDoe hobi fuarında tanıtımı yapılan kitabın ilk baskısı, henüz piyasaya sürülmeden ön siparişle tükendi. Bobbi Eden, Twitter hesabında yayıncısının kendisini arayarak ikinci baskıya geçtiklerini söylediğini duyurdu.
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