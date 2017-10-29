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+18'lik film yıldızının tecrübelerini paylaştığı kitap yok sattı

Hollanda asıllı ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, yıllardır hobi olarak sürdürdüğü el örgüsü tutkusunu kitaba dönüştürdü. Kitap piyasaya çıkmadan tükendi

+18'lik film yıldızının tecrübelerini paylaştığı kitap yok sattı

Hollanda asıllı ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, yıllardır hobi olarak sürdürdüğü el örgüsü tutkusunu kitaba dönüştürdü. Kitap piyasaya çıkmadan tükendi

29 Ekim 2017 Pazar 15:22
+18'lik film yıldızının tecrübelerini paylaştığı kitap yok sattı
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HOLLANDA asıllı  ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, filmlerinde oynadığı dönemlerde kendisini en fazla mutlu hissettiren şeyin örgü örmek olduğunu söyleyerek örgü işine başlamıştı. Eden'un örgü kitabı piyasaya çıkmadan bitti.

PİYASAYA ÇIKMADAN TÜKENDİ

Yıllarca film setlerinde şiş ve yün yumağını yanından ayırmayan Bobbi Eden, vazgeçilmez hobisini başka insanlarla paylaşmaya karar verdi. Eden tarafından kaleme alınan, iyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı "Iedereen kan haken" (Herkes örgü örebilir) adlı kitap,  Hollanda'da basıldı. Geçen Salı günü  Utrecht kentindeki KeaDoe hobi fuarında tanıtımı yapılan kitabın ilk baskısı, henüz piyasaya sürülmeden ön siparişle tükendi. Bobbi Eden,  Twitter hesabında yayıncısının kendisini arayarak ikinci baskıya geçtiklerini söylediğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
MagazinCinsellikHollandaAmerika Birleşik Devletleri
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