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17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Euro tazminat alacak

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak

17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Euro tazminat alacak

İtalya da 17 yıl hapis yatıktan sonra mahkemenin suçsuz bulduğu Somalili Hassan, tazminat olarak 3 milyon Euro alacak

31 Mart 2018 Cumartesi 23:09
17 yıl sonra suçsuzluğu ispatlandı, 3 milyon Euro tazminat alacak
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SOMALİ'ye 1994'te haber yapmak için giden RAI televizyonu çalışanı Ilaria Alpi ve kameraman Milan Hrovatinadlı 2 muhabiri öldürdüğü iddiasıyla Hashi Omar Hassan, 2001'de Roma'da gözaltı alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak hapse gönderilmişti. Roma Mahkemesi, 17 yıl sonra suçsuz bulunan Hasan'ı serbest bıraktı. Hassan’a tazminat olarak 3 milyon Euro verilmesi kararı alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
İtalyaSOMALİLİ HASAN
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