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16 yaşındaki kıza sevgilisi ve onun dört arkadaşı arabada tecavüz etti

Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki genç kız, kendisine uyuşturucu madde verip sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı

16 yaşındaki kıza sevgilisi ve onun dört arkadaşı arabada tecavüz etti

Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki genç kız, kendisine uyuşturucu madde verip sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:36
16 yaşındaki kıza sevgilisi ve onun dört arkadaşı arabada tecavüz etti
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AVUSTRALYA'DA  yaşanan olayda, ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kız, kendisini sarhoş eden sevgilisi ve onun dört arkadaşının tecavüzüne uğradı.

UYUŞTURUCU İÇİRDİLER

İddialara göre genç kız, erkek arkadaşı ile buluştuktan sonra kendisine verilen uyuşturucudan dolayı kendinden geçti ve kızın sevgilisi, arkadaşları ile beraber arabada kızı taciz etmeye başladı.

KAÇTI AMA YAKALANDI

Adamların ellerinden kurtulan kız, arabadan inip iç çamaşırları ile çalılığa doğru koştu. Kızı çalılıklarda yaklayan erkek arkadaşı ve diğer dört kişi, genç kıza orada tecavüz etmeye devam etti.

ARABADAN ATTILAR

Tecavüzden sonra bir kişi kızı arabaya koyup yaşadığı Cairns şehrinin yakınlarına götürüp arabadan attı. Kızın fiziksel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAHLİYE TALEP ETTİ

Kızın erkek arkadaşının avukatı mahkemede, çocuğun sarhoş olduğu için böyle bir eylemde bulunduğunu söyleyip kefalet ile serbest bırakılmasını talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Dava, 24 Ocak tarihinde tekrar görülecek.

Haberler.Com/Dış Haberler

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Son Güncelleme: 14.01.2018 00:54
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