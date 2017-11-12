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16 yaşındaki gencin midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Tahta ve plastik çiğneme alışkanlığı olan 16 yaşındaki gencin midesinde 1 kilo ağırlığında tahta ve plastik parçası bulundu

16 yaşındaki gencin midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Tahta ve plastik çiğneme alışkanlığı olan 16 yaşındaki gencin midesinde 1 kilo ağırlığında tahta ve plastik parçası bulundu

12 Kasım 2017 Pazar 09:05
16 yaşındaki gencin midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı!
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HİNDİSTAN'DA tahta ve plastik çiğneme alışkanlığı olan gencin midesinde 1 kilogram ağırlığında tahta ve plastik toplandığı ortaya çıktı. 2 kez ameliyat olan gencin midesinden 300 gram ağırlığında plastik ve tahta parçası çıkarıldı.

MİDESİNDE 1 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA TAHTA VE PLASTİK TOPLANDI

Hindistan'da yaşayan 16 yaşındaki Arjun Sah isimli genç, uzun süredir yaşadığı karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye gitti. Kamera ile gencin midesini inceleyen doktorlar, tahta ve plastik çiğneme alışkanlığı olan gencin, midesinde 1 kilo ağırlığında tahta ve plastik bulunduğunu fark etti.

3 KEZ DAHA AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Cerrahlar tarafından iki kez ameliyata alınan gencin midesinden yaklaşık 300 gram ağırlığında tahta ve plastik çıkarıldı. Geri kalan tahta ve plastik parçalarının serteleştiği, mideden tamamen temizlenmesi için gencin 3 defa daha ameliyat olması gerekiyor. Gencin midesinde hala 700 gram tahta ve plastik parçası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanTahta Ve Plastik çiğneme Alışkanlığı
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