15 yaşındaki kayıp kız, tecavüz ve işkenceden tanınmaz halde bulundu

HİNDİSTAN'IN Haryana eyaletinde 10. sınıfta okuyan 15 yaşındaki öğrenci kız tecavüz uğradıktan sonra öldürüldü. Vahşet yüklü olayın detayları ülkeyi ayağa kaldırdı. Kızın karaciğeri ve akciğeri sökülmüş, ayrıca sert bir cisim vücuduna sokulmaya çalışılmış ve ayrıca boğulmuştu. Bu insanlık dışı olayın yankıları tüm ülkede ses getirdi.
VÜCUDU KORKUNÇ HALDEYDİ
15 yaşındaki kız, geçen hafta Salı günü okul için evden ayrıldıktan sonra Haryana's Jind'de kayboldu. Geçtiğimiz cumartesi günü vücudunda 19 ciddi yara ve ifade edilemez olarak nitelendirilen işkence izleriyle ölü bulundu. Ciğerlerinin söküldüğünü söyleyen doktorlar, detayların korkunç olduğunu ifade etti.
100 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Kızın çıplak haldeki bedeni Jind'e 100 kilometre uzaklıktaki bir kanalın yakınında bulundu. Bulunmadan 2 gün önce öldüğü düşünülen kızın üstü bir gömlekle örtülmüştü ve tüm vücudunda çok ciddi yaralar vardı. Yetkililer kızın kaçmak için çabaladığını gösteren izler olduğunu ancak ölmeden önce göğsünün üzerine oturan birine ait izlere rastladıklarını açıkladı.
Kızın babası devletten şikayetçi olurken, "Kızım kaçırıldı ve tecavüze maruz kaldı, işkence gördü... Yönetim işini iyi yapmış olsaydı, böyle bir olay asla olmazdı" diyerek ağladı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.