15'lik oğlunun arkadaşıyla cinsel ilişki, ünlü yıldızın başını yaktı

İSKOÇYA'DA 3 çocuk annesi Lucy Haugley'nin Facebook üzerinden tanıştığı oğlunun arkadaşlarıyla cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Haziran 2016'dan bu yana defalarca reşit yaşta olmayan çocuklarla kendi evinde ilişikiye giren 37 yaşındaki kadın, cinsel istismar suçundan yargılanacak.

OLAYIN REZİLLİĞİNİ ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ANNESİ ÇIKARDI

Channel4 kanalında yayınlanan Türkiye'deki 'Yemekteyiz' programının formatındaki 'Come Dine With Me'yi kazanan Lucy Haugley'nin skandalını birlikte olduğu çocuklardan birinin annesi ortaya çıkardı. Olayın görgü tanığı olan bir kişi kadının kendi evinde 15 yaşındaki bir çocukla yatak odasına girdiğini gördüğünü söyledi.

Ünlü yıldızın başı büyük belada;



