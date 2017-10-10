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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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15 Ekim Pazar günü kıyamet kopacak mı?

Varlığı tartışmalı X Gezegeni’nin 15 Ekim’de Dünya’ya en yakın konuma geleceği öne sürüldü. Bunun doğal felaketleri tetikleyeceği iddia edildi

15 Ekim Pazar günü kıyamet kopacak mı?

Varlığı tartışmalı X Gezegeni’nin 15 Ekim’de Dünya’ya en yakın konuma geleceği öne sürüldü. Bunun doğal felaketleri tetikleyeceği iddia edildi

10 Ekim 2017 Salı 17:06
15 Ekim Pazar günü kıyamet kopacak mı?
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ABD basını, 15 Ekim günü için ilginç bir iddiada bulundu. Tarikat mensubu David Meade, evrende var olduğu ispatlanmayan X Gezegeni'nin Dünya'ya en yakın konumuna bu pazar geleceğini öne sürdü.
Meade, gezegenin konumunun fay hatlarını harekete geçirip, deprem, tsunami ve volkanik patlamalar yaratacağını söyledi. Bu söylentilerin basında yayılması sonrası büyük panik yaşandı.
Ancak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde görevli bilim insanları bu söylentileri yalanladı.
“AMERİKA'DAKİ KASIRGALAR FELAKETİN ÖNCÜSÜ”
Meade, ağustostaki güneş tutulmasından sonra kasırgaların arttığına dikkat çekti. Bunun felaketin öncüsü olduğunu söyledi.

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