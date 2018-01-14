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14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girip öldürdü! Sonrası korkunç...

İngiltere'de 14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girip öldürdükten sonra yemeye çalışan Hannibal lakaplı yamyamın, ABD'deki Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi paniğe yol açtı

14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girip öldürdü! Sonrası korkunç...

İngiltere'de 14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girip öldürdükten sonra yemeye çalışan Hannibal lakaplı yamyamın, ABD'deki Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi paniğe yol açtı

14 Ocak 2018 Pazar 15:00
14 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girip öldürdü! Sonrası korkunç...
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İNGİLTERE'DE 14 yaşındaki bir kız çocuğunu 'yemeye çalışma' suçundan tutuklanan 'Hannibal' lakaplı Dale Bolinger'in ABD'nin Nebraska eyaletine geri döndüğü haberi eyalette büyük bir panik yarattı.

3 SENE ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Bolinger, 14 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girip öldürdükten sonra yeme planıyla suçlanarak 3 sene önce tutuklanmıştı.

60 yaşındaki Dale Bolinger'in mahkemede 6 yaşından bu yana yamyamlık fantezileri olduğunu söylediği bildirildi. Bolinger'in polise verdiği ifadede 'bir kız çocuğunu yemek nasıl olur diye merak ettiğini' söylemişti.

AİLELER HUZURSUZ OLDU

Polislerin Nebraska eyaletindeki polis kontrollerini arttırdığı belirtilirken, ABD'li hemşirenin bölgeye geri dönüşünün eyaletteki ailelerde büyük huzursuzluk yarattığı belirtildi.

Bolinger Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Meksika asıllı bir genç kız ile e-mail aracığıyla iletişime geçmiş ve onunla buluşma ayarlamıştı.

BULUŞMADAN ÖNCE BALTA SATIN ALMIŞTI

Bolinger, buluşmadan önce bir balta satın almıştı.

Ancak olayın ortaya çıkmasının ardından bunun Bolinger'in ilk denemesi olmadığı da anlaşılmıştı.

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