14 yaşındaki kız doğum yaparken öldü...

KÜRTAJIN anne sağlığını tehdit etmediği hallerde yasak olduğu Paraguay’da, cinsel saldırı sonrası hamile kalan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan çocuğun sezaryen doğum sırasında üç kez kalbinin durduğu ve emboli geçirdiği belirtildi. Erkek bebeğin durumunun iyi olduğu ama solunum cihazına bağlı tutulduğu açıklandı.

Ülkenin başkenti Asuncion’un kuzeyindeki Itaugua Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 14 yaşındaki çocuğun doğumdan önceki 20 gün boyunca risk nedeniyle hastanede bulunduğu, doktorların normal doğum girişiminin ise solunum sorunu yaşaması sonrası başarısız olduğu belirtildi. Hastanenin başhekimi Hernan Martinez, “Bir çocuğun bedeni hamileliğe hazır değildir” dedi.



Çocuğun ölümünün ardından, 37 yaşındaki bir adam cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı.



Nüfusunun büyük çoğunluğu koyu Katolik olan Paraguay’da, katı kürtaj yasaları bir süredir tartışma yaratıyor. 2015 yılında da, üvey babasının cinsel saldırısı sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğun kürtaj olması yetkililer tarafından engellenmişti. Kimliği açıklanmayan çocuk 11 yaşında doğum yapmak zorunda kalmıştı.