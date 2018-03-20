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20 Mart Günlük Burç Yorumu

13 yaşından beri su gibi içti, vücudu bu hale geldi!

Tan isimli 68 yaşındaki adam yıllar boyunca su içer gibi pirinç şarabı içmekten vücudu bu hale geldi...

13 yaşından beri su gibi içti, vücudu bu hale geldi!

Tan isimli 68 yaşındaki adam yıllar boyunca su içer gibi pirinç şarabı içmekten vücudu bu hale geldi...

20 Mart 2018 Salı 17:35
13 yaşından beri su gibi içti, vücudu bu hale geldi!
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ORTA Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Xiangyang şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Tan, Asya'nın meşhur içkisi pirinç şarabını 13 yaşından beri, günde 1 litre içti bu sebeple vücudunu yağ tümörleri kapladı. Tan bu alışkanlığı yüzünden adeta HULK'a dönüştü.
Üst vücudundaki yağlı tümörlerin büyümesine neden olan bu nadir görülen hastalığın adı Madelung. 
Madelung hastalığı, yağ metabolizması bozukluğudur ve bu durum, boyun ve omuz bölgelerinde olağandışı bir yağ birikmesi ile sonuçlanır.
Boynundaki tortular o kadar kalınlaştı ki nefes almasını kısıtlamaya başladı.
Doktorlar bu tümörlerini cerrahi olarak çıkarmayı planlıyor ancak Tan, içmeye devam ederse bu tümörlerin tekrar büyüme ihtimali var.

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Anahtar Kelimeler:
HULKTanPirinç şarabıAsya
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