13 yaşından beri su gibi içti, vücudu bu hale geldi!

ORTA Çin'in Hunan Eyaleti'ndeki Xiangyang şehrinde yaşayan 68 yaşındaki Tan, Asya'nın meşhur içkisi pirinç şarabını 13 yaşından beri, günde 1 litre içti bu sebeple vücudunu yağ tümörleri kapladı. Tan bu alışkanlığı yüzünden adeta HULK'a dönüştü.
Üst vücudundaki yağlı tümörlerin büyümesine neden olan bu nadir görülen hastalığın adı Madelung.
Madelung hastalığı, yağ metabolizması bozukluğudur ve bu durum, boyun ve omuz bölgelerinde olağandışı bir yağ birikmesi ile sonuçlanır.
Boynundaki tortular o kadar kalınlaştı ki nefes almasını kısıtlamaya başladı.
Doktorlar bu tümörlerini cerrahi olarak çıkarmayı planlıyor ancak Tan, içmeye devam ederse bu tümörlerin tekrar büyüme ihtimali var.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.