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13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmeni Whatsapp ele verdi

Amerika'nın Arizona eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı. 27 yaşındaki evli kadının cinsel ilişkiye girdiğini Whatsapp konuşmaları ele verdi

13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmeni Whatsapp ele verdi

Amerika'nın Arizona eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı. 27 yaşındaki evli kadının cinsel ilişkiye girdiğini Whatsapp konuşmaları ele verdi

24 Mart 2018 Cumartesi 10:09
13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmeni Whatsapp ele verdi
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AMERİKA'NIN Arizona eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı. 27 yaşındaki evli kadının cinsel ilişkiye girdiğini Whatsapp konuşmaları ele verdi.

 Amerika'da 27 yaşındaki evli kadın öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

DEFALARCA İLİŞKİYE GİRDİLER

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını gördü. Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

ÖĞRETMENİN TUTUKLANMASI TÜM VELİLERE MESAJ YOLU İLE İLETİLDİ

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonnlarında bulunan ve oğlullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktı. İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan öğretmenin tutuklandığını haberini okul yönetimi tüm öğrencilerin velilerine mesaj yolu ile iletti.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 10:13
Anahtar Kelimeler:
AmerikaArizonaWhatsappCinsel Ilişki
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