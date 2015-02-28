127 kiloluk yayın balığı şaşırttı

28 Şubat 2015 Cumartesi 22:06
İTALYAN Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Dino ve Daria Ferrari adlı ikiz kardeşlerin yakaladığı balık, 2 metre 67 santim. İkizler dev yayın balığını çıkarmak için kırk dakika uğraştıklarını anlatırken, çok güç sarfettiklerini ve bu iş için sabır gerektiğini vurguladılar.
Ferrari kardeşler, ilk kez dev yayın yakalamadıklarını belirterek “bu güne kadar yaklaşık bin sekiz yüz dev balık avladık” dediler.
İkizler, dev yayın balığı ile resimler çektirip, daha sonra balığı tekrar nehire saldılar. Balığı öldürmeyi hiç bir zaman düşünmediğini söyleyen Dino Ferrari “ben kimim ki onun canını alayım” dedi. Gazeteye göre, dev yayın balığı Guiness rekorlar kitabına girmeye aday.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 28.02.2015 21:10