127 kiloluk yayın balığı şaşırttı

İTALYAN Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Dino ve Daria Ferrari adlı ikiz kardeşlerin yakaladığı balık, 2 metre 67 santim. İkizler dev yayın balığını çıkarmak için kırk dakika uğraştıklarını anlatırken, çok güç sarfettiklerini ve bu iş için sabır gerektiğini vurguladılar.

Ferrari kardeşler, ilk kez dev yayın yakalamadıklarını belirterek “bu güne kadar yaklaşık bin sekiz yüz dev balık avladık” dediler.