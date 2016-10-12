114 yaşında evlendi!

BAÇU kasabasında yaşayan ve görür görmez 114 yaşındaki Zhang Shuying’e gönlünü kaptırdığını dile getiren Zheng adlı Çinli damat, bir sene boyunca, sevdiği kadını evliliğe ikna etmeye çalıştığını söyledi.Kendisinden 43 yaş genç olan damat adayının teklifini kabul etmekte başta tereddüt ettiğini belirten yaşlı gelin, sonunda Zheng’in ısrarlarına karşı koyamadı.

“AŞKI BULMAK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİL!”

Geçirdiği bir tren kazası sonucunda 50 sene önce sakat kalan Zheng, şimdiye kadar hiç kimseden görmediği ilgi ve alakayı 114 yaşındaki Zhang Shuying’den gördüğünü ifade ediyor.Huzurevinde kalan onlarca kişinin önünde evlenen yaşlı ve mutlu çift dış basında da ilgi odağı haline geldi.

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