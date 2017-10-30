11 yılda 200 kez estetik ameliyat oldu! Son hali dudak uçuklatıyor

HENÜZ 28 yaşında ama bugüne kadar estetik operasyon geçirmediği hiçbir beden parçası kalmadı.

Star Marie Delguidice, kendini Kim Kardashian''a biraz da Jennifer Lopez''e ama kendisine sorarsanız Barbie bebeğe benzetmek için tam 220 Bin Sterlin harcadı.

Henüz 17 yaşındayken dudak ve göğüs büyütme operasyonu geçirerek estetik operasyonlara başlayan Star Marie Delguidice, o zamandan bu yana tam 28 kez bıçak altına yattı. Hepsinde de amacı güzel, daha güzel, en güzel görünmekti.

Artık kelimenin tam anlamıyla bir estetik bağımlısı olan genç kadın, bütün bunlara neden gerek duyduğunu da şu sözlerle anlattı: "Yetişme çağlarımdayken ailem beni 'çirkin' ve 'şişman' diye çağırırdı." Bu nedenle de 17 yaşındayken estetik operasyon geçirip görüntüsünü baştan yaratmaya karar verdi.

Ancak genç kadının estetik bağımlısına dönüşmesinin altında bundan daha ciddi nedenler de var. Henüz 10 yaşındayken anne ve babası ayrılan Delguidice, kendisinin de üç yıl sonra okulu bıraktığını, 17 yaşındayken de annesi tarafından terk edildiğini anlatıyor: "Birmingham'da bir otel odasına bırakıldıml annem bana 'artık kendi başınasın' dedi ve gitti."

O sırada cebinde tek bir kuruşu bile olmadığını hatta giyecek kıyafetinin bile bulunmadığını sözlerine ekliyor. Ondan sonra da görüntüsünü tamamen değiştirmek için bir gece kulübünde dansçı olarak çalışmaya başladığını, biriktirdiği paralarla da estetik operasyonlara başladığını ekliyor.

Asıl adı Stacey olan Star Marie Delguidice, bir estetik bağımlısına dönüşme sürecini şöyle anlatıyor: "Çocukluğumdan nefret ediyordum. Diğer çocuklar her zaman benden aileleri de benim ailemden daha iyiydi bana göre. Çocukken bütün hayatımı yeterince iyi görünmediğimi düşünerek geçirdim. Estetik bağımlısı oldum çünkü büyürken ailemle çok kötü bir ilişkim vardı." 8Genç kadın sözlerini şöyle sürdürüyor: "Büyüyüp yaş aldıkça anneme benzediğimi gördüm ve bundan nefret ettim." Genç kadın bundan sonra da estetik operasyonlar geçirmeye başladığını söylüyor.