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11 ışık yılı uzaktan 'garip sinyaller' geliyor

Bilim ve astronomi dünyası Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen mesajlarla şaşkına döndü. Porto Riko Üniversitesi'nde görevli astrobiyolog "Neredeyse periyodik olarak sinyaller geliyor. Uzaylılar olabilir" dedi

11 ışık yılı uzaktan 'garip sinyaller' geliyor

Bilim ve astronomi dünyası Ross 128 isimli bir cüce yıldızdan gelen mesajlarla şaşkına döndü. Porto Riko Üniversitesi'nde görevli astrobiyolog "Neredeyse periyodik olarak sinyaller geliyor. Uzaylılar olabilir" dedi

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
11 ışık yılı uzaktan 'garip sinyaller' geliyor
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ARECİBO Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bilim insanları, 12 Mayıs’ta devasa boyutlardaki radyo teleskoptan sinyaller aldıklarını duyurdu. Dünya’dan 11 ışık yılı uzakta yer alan bir cüce yıldızdan geldiği tespit edilen gökcisminin Ross 128 kod adıyla bilindiği kaydedildi.
 
Güneş’ten 2.800 kat daha parlak olan Ross 128 hakkında açıklama yapan Abel Mendez, “Yıldızı 10 dakika gözlemledik ve ‘neredeyse periyodik’ sinyaller geldiğini fark ettik. Her ne kadar bunun zeki varlık olması ihtimali düşük olsa da bu ihtimali komple gözardı edemeyiz” dedi.
 
Haber platformu Business Insider’a konuşan Mendez, uluslararası bilim dünyası sinyalleri inceliyor. Arecibo’da gözlem alanımız çok geniş ve bu sebeple gelen sinyallerin bu yıldızdan dolayı değil başka bir objeden gelmiş olma ihtimali var. Fakat hiçbir uydudan daha önce bu şekilde bir sinyal almamıştık. Sinyaller çok garip” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BilimAstronomiı Ross 128
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