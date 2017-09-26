109 karatlık dev elmas rekor fiyata satıldı

CNN'in haberine göre, İngiliz mücevherat şirketi Graff Diamonds, 53 milyon dolar karşılığında tenis topu büyüklüğündeki bin 109 karatlık elmasın yeni sahibi oldu.

Elmas, geçen yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkarılmış ancak açılış fiyatı olarak belirlenen 70 milyon doları veren çıkmamıştı.

Elmas, 2015'in kasım ayında Kanadalı Lucara Diamond şirketinin Botswana'daki madeninde bulunmuştu. Elmasa, Botswana'nın yerel dillerinden Tswana'da "Işığımız" anlamına gelen Lesedi La Rona adı verilmişti.

Yaklaşık 3 milyar yıl öncesinden kalan bin 109 karatlık elmas, şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci elmas olarak kayıtlara geçmişti.