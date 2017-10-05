Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104698
ALTIN
146.670
DOLAR
3.5693
STERLİN
4.7068
EURO
4.2000
iPhone X Plus nasıl olacak?
iPhone X Plus nasıl olacak?
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Erkeklere çok kötü haber! 25'e...
05 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
05 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Flaş Haber
Alanya'da muhtar cinayeti
Kapat
banner468

106 yaşındaki sığınmacı için flaş karar!

Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu

106 yaşındaki sığınmacı için flaş karar!

Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu

05 Ekim 2017 Perşembe 11:45
106 yaşındaki sığınmacı için flaş karar!
banner404

İSVEÇ'TE mahkeme, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesi kararını durdurdu. 
13 AY GEÇİCİ OTURMA İZNİ 
Göteborg Göçmen İdare Mahkemesi, Afgan sığınmacı Bibikhal Uzbek'in yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmesine ilişkin kararı bozdu ve yaşlı kadına 13 ay geçici oturma izni verilmesine hükmetti. 
"YAŞLI VE HASTA BİR KADININ SINIR DIŞI EDİLMESİ YANLIŞ" 
İsveç devlet televizyonuna açıklama yapan Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi üyesi Dick Hjort, ağır hasta ve oldukça yaşlı bir kadının sınır dışı edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. 
13 AY SONRA TEKRAR BAŞVURU YAPABİLECEK 
Uzbek'e geçici olarak 13 ay daha oturma izni verildiğini ifade eden Hjort, 13 ay sonra yaşlı kadının iki senelik yeni oturma izni için Göçmenler Bürosuna başvuru hakkı bulunduğunu belirtti. 
SAVAŞTAN KAÇIP GELEN KADIN İÇİN SINIR DIŞI EDİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI 
İsveç Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in sınır dışı edilmesine karar vermişti. Geçen sene savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan'a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek'in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan'dan sonra İsveç'e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bibikhal UzbekGöteborg Göçmen İdari MahkemesiSığınmacıAfganistanUzbek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkler'in yaşadığı mahellede el yapımı bomba patladı
Türkler'in yaşadığı mahellede el yapımı bomba patladı
Suudi Arabistan Kralı'ndan Moskova'ya tarihi ziyaret
Suudi Arabistan Kralı'ndan Moskova'ya tarihi ziyaret
Rusya'dan ABD'yle ilgili şok iddia!
Rusya'dan ABD'yle ilgili şok iddia!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim