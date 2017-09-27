1000 yıl önce kurban edilen insanların iskeletleri bulundu

PERU'NUN başkenti Lima'nın 700 km kuzeyindeki kıyı bölgesi Lambayeque'deki 'Pomac Forest Historic Sanctuary' adlı sit alnında kazı çalışması yapan Japon ve Perulu arkeologlar, çalışmaları sırasında dini bir ritüelin parçası olarak kurban edildiği anlaşılan, yaşları 25-30 arasında değişen 9 erkek iskeleti buldu.

Ekip, iskeletlerin bulunduğu alandan ayrı bir bölmede ise İnkalardan önce gelen Sican kültürünün ayrıcalıklı bir mensubuna ait olduğu sanılan iki tabut buldu.

Her iki tabutun da seramik kaplar ve törende kullanıldığı anlaşılan bıçaklarla çevrelendiği görüldü.

Metal ve seramikten yaptıkları eserlerde dini motiflerin dikkat çektiği Sican'ların ticaret ve zanaatçılıkta gelişmiş olduğu biliniyor.

Sican'ların defin pratikleri ise 16. yüzyılda bölgeye İspanyol işgalcilerin gelmesiyle birlikte yasaklandı.