100 yaşında hapse atıldı

Ngima , geçen hafta mahkemeye saygsızlık yaptığı gerekçesiyle, bin dolar para cezasına çarptırılmış, bu parayı da ödeyemeyince hapse atılmıştı. Ngima'nın bir başka aileyle arasında çıkan arazi husmeti nedeniyle mahkemeye çıktığı ancak mahkemenin kararına uymadığı için cezalandırıldığı belirtildi. Yaşlı kadının hapis cezası Kenya 'da büyük bir yankı uyandırdı. Ngima'nın para cezası da Nairobi senatörü Mike Sono tarafından ödendi. Eğer para cezası ödenmeseydi yaşlı kadın 3 ay hapis yatacaktı.



