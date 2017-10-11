100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi

NABİMYA'DA başlayan şarbon salgınının 100'ü aşkın su aygırının ölümüne neden olduğu belirtildi.Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Bwabwata Ulusal Parkı'nın şarbon salgınından oldukça etkilendiği aktarıldı.

Namibya'nın geçen haftaya kadar 1.300 olan su aygırı nüfusunun azaldığı belirtilerek, su aygırı kaybının Güney Afrika nüfusunun yüzde on kadar azalmasıyla eşdeğer olduğu vurgulandı. Park müdür yardımcısı Apollinaris Kannyinga, hafta sonu boyunca 10 su aygırının öldüğünü belirterek, ilerleyen günlerde bu sayının on mislini bulacağını söyledi.



109 kayıtlı su aygırı ölümü olduğunu belirten Kannyinga, salgının sonuçları ağır olsa da popülasyonun tolere edebildiğini ifade etti.

Ölü su aygırı etlerinin gıda amaçlı tüketilmemesi gerektiği belirtilerek, veterinerlik hizmetlerinin ölümlere neden olan olayı bulmak için alanda çalışma yaptığı aktarıldı.

Şarbonun bakteri sporlarının neden olduğu enfeksiyondan kaynaklı olduğu belirtilerek, bakterinin toprakta bozulmadan yıllarca kalabildiği belirtildi.

Tedavi için hızlı antibiyotik tedavisi gerektiği belirtilerek, tedavi için hayvanlar ve insanlar için ölümcül olabilir vurgusu yapıldı.