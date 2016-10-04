100 enerji şirketi daha iflas edecek

AMERİKA enerji sektörü oyuncularından çoğu 2015 yılında kendilerini önceki yıla oranla daha yüksek petrol fiyatlarına ‘hedgeleyerek’ hayatta kalabilmişti. Ama şimdi sadece birkaç şirket hedging ile korunabiliyor. Neredeyse tüm sektör petrol fiyatlarının 50 dolar ve altında seyretmesi halinde iflas riskine maruz kalabilir.

İki yıl önce başlayan petrol fiyatlarındaki bozgunda yaklaşık 100 Kuzey Amerikalı petrol ve doğalgaz üreticisi şirket iflas etmişti. Yeniden yapılanma uzmanları sektörde bir o kadar daha iflasın an meselesi olduğunu iddia ediyor.

Analist ve ekonomistlerin büyük kısmı ham petrol varil fiyatlarındaki arz fazlası sorununun beklenenden daha fazla sürdüğünü düşünüyor. Uzun süreli üretim fazlalığı yılın büyük bölümünde fiyatları 40- 50 dolar aralığında sıkıştırmış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı açıkladığı son tahminlerinde ham petrol piyasasında dengelenmenin düşünülenden daha uzun süreceğini bildiridi. Tarihi düşük seviyelerde seyreden fiyatlar birçok petrol arama ve üretim şirketlerini iflasa karşı korumasız durumda bırakıyor.

“12-18 ay iflaslar sürecek”

Konu hakkında CNBC kanalına konuşan Teksas Austin merkezli enerji danışmanlık şirketi J.W. Rhea & Associates’ten Bill Rhea, “ Düşük fiyatlara karşı korumasızlığa maruz kalma birçok petrol arama şirketinin iflas başvurusu için mahkemelere gitmesine yol açacak. Halihazırda çok sayıda iflasın yaşandığı sektörde ben önümüzde kolaylıkla bir 12-18 ay daha iflasların yaşanacağını en az 100 şirketin daha batabileceğini düşünüyorum” diye uyarılarda bulundu.

Petrol arama şirketlerinin çok riskli bir dönemden geçtiklerini belirten Denver merkezli avukatlık bürosu Haynes and Boone’dan Patrick Hughes da, “Petrol piyasasında arama şirketlerini içinde bulundukları ekonomik darboğazdan kurtaracak öngörülebilir bir fiyatın olmamasına bağlı olarak daha fazla iflas başvurusu gerçekleşecek” diye konuştu.

Düşen petrol fiyatlarının petrol rezervlerinin değerini aşağı sürüklemeye devam etmesi durumunda, bankalar ve diğer finas kurumları petrol arama şirketleri için kredilerini yeniden değerlendirmek ya da kesmek baskısıyla karşı karşıya. Enerji firmaları yakında borçlanma yeteneklerini kaybetmeye başlayacak. Petrol ve doğalgaz şirketleri büyük ölçüde faaliyetlerini borçla finanse ediyor. Krediye ulaşmanın önünü kesmek daha fazla petrol arama şirketinin borcunu ödeyememesine ve iflasına neden olabilir.

BakerHostetler bürosu iflas avukatlarından Elizabeth Green, “Yeniden yapılanma sürecinde bankalar mümkün olduğunca borca tutunmaya çalışıyor. Ancak bu sürecin ne kadar devam edeceğinin farkında değiller” diye durumu özetliyor.

Özellikle petrol sahası hizmetleri sunan şirketler yeniden yapılanma için hazır olabilir. Bu firmalar sadece kendi hizmetleri için talebin düşmesi ile değil petrol arama şirketlerinin sunduğu büyük indirimlerle hırpalandı. Petrol pazarındaki zorlu ortamın sürmesi yeni bir konsolidasyon dalgasını başlatabilir. Zira Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes gibi petrol sahası devleri küçük firmaları satın alarak yollarına devam ediyor.

Borç denizinde battılar

Bloomberg verilerine göre 2010 ile 2014 yılları arasında ABD’nin önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi şirketler borçlarına 84 milyar dolar ekleyerek net borçlarını 189 milyar dolara çıkardılar. Houston merkezli uluslararası avukatlık bürosu Haynes&Boone kayıtlarına göre ise 2015’in başı ile bu yılın haziran sonu arasında 90 Amerikalı enerji şirketi toplamda 66.5 milyar dolarlık borçları yüzünden iflas ettti. En büyük iflas 8.3 milyar dolarlık borcuyla Sandridge Energy olurken onu 6.1 milyar dolar borçla Linn Energy izledi.

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